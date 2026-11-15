Поблизу Румунії дрони атакували три цивільні судна: у країні двічі підіймали винищувачі

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Поблизу дельти Дунаю, неподалік румунського міста Суліна, три комерційні судна зазнали ударів безпілотників. Радари Міноборони Румунії також зафіксували в цьому районі повітряні цілі, через що ВПС двічі піднімали винищувачі.

Про це прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску написав у соцмережі X.

За його словами, атака на судна сталася ввечері 14 листопада. Глава уряду заявив, що перебуває на постійному зв’язку з відповідними органами, а безпека моряків є безумовним пріоритетом.

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Нікулеску назвав такі інциденти неприйнятними та такими, що порушують міжнародне право.

"Вони свідчать про погіршення безпекової ситуації, спричинене триваючою війною Росії проти України", – зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, Румунія разом із союзниками продовжить вживати необхідних заходів для посилення безпеки в Чорному морі.

"Це залишається ключовим пріоритетом уряду, який діє в тісній співпраці з регіональними партнерами та НАТО", – додав Нікулеску.