Поблизу Румунії дрони атакували три цивільні судна: у країні двічі підіймали винищувачі

Поблизу дельти Дунаю, неподалік румунського міста Суліна, три комерційні судна зазнали ударів безпілотників. Радари Міноборони Румунії також зафіксували в цьому районі повітряні цілі, через що ВПС двічі піднімали винищувачі.
Про це прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску написав у соцмережі X.
За його словами, атака на судна сталася ввечері 14 листопада. Глава уряду заявив, що перебуває на постійному зв’язку з відповідними органами, а безпека моряків є безумовним пріоритетом.
Нікулеску назвав такі інциденти неприйнятними та такими, що порушують міжнародне право.
"Вони свідчать про погіршення безпекової ситуації, спричинене триваючою війною Росії проти України", – зазначив прем’єр-міністр.
За його словами, Румунія разом із союзниками продовжить вживати необхідних заходів для посилення безпеки в Чорному морі.
"Це залишається ключовим пріоритетом уряду, який діє в тісній співпраці з регіональними партнерами та НАТО", – додав Нікулеску.
- Від початку 2026 року в Чорному морі атакували понад 570 суден, а щонайменше 40 моряків загинули. Через це маршрут став небезпечнішим для торговельного судноплавства, ніж маршрути в Перській затоці.