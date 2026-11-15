Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
ГоловнаСвіт

Поблизу Румунії дрони атакували три цивільні судна: у країні двічі підіймали винищувачі

Удари сталися ввечері 14 листопада неподалік міста Суліна, біля дельти Дунаю. 

Поблизу Румунії дрони атакували три цивільні судна: у країні двічі підіймали винищувачі
Пошкоджений корабель у Чорному морі
Фото: Скріншот відеозапису Digi22

Поблизу дельти Дунаю, неподалік румунського міста Суліна, три комерційні судна зазнали ударів безпілотників. Радари Міноборони Румунії також зафіксували в цьому районі повітряні цілі, через що ВПС двічі піднімали винищувачі.

Про це прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску написав у соцмережі X.

За його словами, атака на судна сталася ввечері 14 листопада. Глава уряду заявив, що перебуває на постійному зв’язку з відповідними органами, а безпека моряків є безумовним пріоритетом.

Реклама

Нікулеску назвав такі інциденти неприйнятними та такими, що порушують міжнародне право.

"Вони свідчать про погіршення безпекової ситуації, спричинене триваючою війною Росії проти України", – зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, Румунія разом із союзниками продовжить вживати необхідних заходів для посилення безпеки в Чорному морі.

"Це залишається ключовим пріоритетом уряду, який діє в тісній співпраці з регіональними партнерами та НАТО", – додав Нікулеску.

  • Від початку 2026 року в Чорному морі атакували понад 570 суден, а щонайменше 40 моряків загинули. Через це маршрут став небезпечнішим для торговельного судноплавства, ніж маршрути в Перській затоці. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies