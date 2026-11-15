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Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя: є поранені

Унаслідок ранкового удару в Хортицькому районі травмований 39-річний чоловік.

Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя: є поранені
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Хортицькому районі Запоріжжя. Внаслідок влучання поранений 39-річний чоловік.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, чоловік дістав уламкові поранення голови та тулуба. Попередньо, його стан оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Станом на 14:40 відомо, що ворог атакував Дніпровський район Запоріжжя.

Постраждала одна людина – жінка, яка отримала вибухову травму. Її госпіталізовано до лікарні.

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