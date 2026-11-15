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Росія посилює наступ на Добропільському та Костянтинівському напрямках, – ISW

На ці ділянки припадає 80% усіх атак російської армії проти українського "поясу фортець" від початку жовтня.

Росія посилює наступ на Добропільському та Костянтинівському напрямках, – ISW
Фото: EPA/UPG

Російські війська посилюють наступальні дії на Добропільському та Костянтинівському напрямках. За останні два дні, 13 і 14 листопада, окупанти здійснили там 58 атак. На ці ділянки припадає 80% усіх наступальних дій російської армії проти українського "поясу фортець" від початку жовтня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, 47 атак російські війська провели на Покровському напрямку, який охоплює, зокрема, Добропільську ділянку. Це найбільша кількість штурмів тут із 1 листопада. Ще 11 атак зафіксували на Костянтинівському напрямку.

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Аналітики ISW вважають, що концентрація наступальних дій свідчить про пріоритетність цього сектору для російського військового командування.

Про інтенсивність боїв також свідчать спроби росіян просуватися за допомогою бронетехніки. Зокрема, 13 листопада армія РФ здійснила механізований штурм у напрямку Хрузького на північний схід від Добропілля. За даними українського військового джерела та OSINT-каналу, у ньому брали участь три танки, три бойові машини піхоти та понад десять легких транспортних засобів.

14 листопада командир українського полку, який діє на Добропільському напрямку, повідомив, що під час відбиття одного з нещодавніх механізованих штурмів українські військові знищили сім одиниць техніки та три квадроцикли. Також, за його словами, 30 російських військових були поранені або ліквідовані. В ISW припускають, що йдеться про атаку в напрямку Хрузького.

Крім того, геолоковані кадри від 11 листопада зафіксували механізований штурм російських військ у напрямку Дружківки із застосуванням кількох БМП та легких транспортних засобів.

В ISW зазначають, що російські війська намагаються використати осінні погодні умови – туман, сильний вітер і дощі, які ускладнюють роботу українських розвідувальних та ударних безпілотників.

Водночас українські військові уражають російську техніку ще на підступах до передової. Зокрема, під час штурму в напрямку Дружківки 11 листопада кілька російських БМП були уражені поблизу Нової Полтавки – приблизно за 10 км від російського ближнього тилу на південний захід від Костянтинівки.

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