У ніч проти 15 листопада в Росії атакували військовий аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області. За попередньою інформацією, там пролунало щонайменше 30 вибухів.
Про це пише ресурс Exilenova+.
Під атакою перебували інфраструктура аеродрому, місця стоянки бойових літаків, склади боєприпасів та інші об’єкти.
Імовірно, після удару, здетонував БК ППО.
Також після нічної атаки з’явилися кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській області. Він з’єднує населені пункти Ніколаєвка та Андреєво-Мелентьєво.
Мостом проходить об’їзний маршрут із виходом на трасу Р-280 у напрямку Маріуполя. Його використовують після пошкодження Натальєвського мосту через річку Міус.
- Раніше повідомлялося, що уранці 15 листопада дрони атакували нафтохімічний завод «Нижнекамскнефтехим» у місті Нижньокамськ, що в Татарстані. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.