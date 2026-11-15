На аеродромі в Астраханській області пролунало щонайменше 30 вибухів. Також з’явилися кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській області після нічної атаки.

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У ніч проти 15 листопада в Росії атакували військовий аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області. За попередньою інформацією, там пролунало щонайменше 30 вибухів.

Про це пише ресурс Exilenova+.

Під атакою перебували інфраструктура аеродрому, місця стоянки бойових літаків, склади боєприпасів та інші об’єкти.

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Імовірно, після удару, здетонував БК ППО.

Також після нічної атаки з’явилися кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській області. Він з’єднує населені пункти Ніколаєвка та Андреєво-Мелентьєво.

Мостом проходить об’їзний маршрут із виходом на трасу Р-280 у напрямку Маріуполя. Його використовують після пошкодження Натальєвського мосту через річку Міус.