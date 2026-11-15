Росіяни атакували Миколаїв дронами: пошкоджена будівля харчового підприємства

Під ударом також опинилися об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури області.

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Ліквідація наслідків атаки на Миколаївщині

14 листопада російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок удару пошкоджено виробничу будівлю одного з харчових підприємств міста. Постраждалих немає.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

За інформацією ОВА, під атакою російських БпЛА перебували об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури Миколаївської області.

В обласному центрі пошкоджень зазнала виробнича будівля одного з харчових підприємств. Унаслідок атаки ніхто не травмувався.