Уночі 15 листопада російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Попередньо, травмовані шестеро людей, серед них дворічний хлопчик. Рятувальники деблокували чоловіка з квартири.
Про це повідомили у ДСНС України.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Кількість травмованих уточнюється.
На місцях ударів рятувальники обстежували території, шукали потерпілих та допомагали їм. З однієї з квартир деблокували чоловіка.
Внаслідок авіаударів пошкоджені два приватні житлові будинки, гаражі та вікна багатоповерхівок.
Також виникла пожежа легкових автомобілів на площі 25 квадратних метрів. Десять автівок знищено, ще десять – пошкоджено.
Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям. На місці працювали екстрені служби міста та волонтери Загону швидкого реагування.
За інформацією в.о. начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, ворог завдав 12 ударів по місту.
- Протягом дня, 14 листопада, окупанти атакували одразу кілька районів Запоріжжя. Під удари потрапили Заводський, Хортицький, Вознесенівський райони. Поранення дістали 32 людини, зокрема четверо дітей.