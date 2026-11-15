РФ уночі атакувала Україну 132 ударними дронами. ППО збила 106 БпЛА

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У ніч на 15 листопада, починаючи з 18:00 14 листопада, російські війська атакували Україну 132 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Із них 78 були реактивними.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники запускали з напрямків Брянська, Орла, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона України збила та подавила 106 ворожих безпілотників, серед яких 61 реактивний Shahed.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксували влучання ударних дронів на 20 локаціях. Кілька безпілотників ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.