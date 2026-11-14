Російські дрони били по житлових будинках і цивільній інфраструктурі на Сумщині

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Унаслідок російських атак безпілотниками на Сумщині травмувалися троє людей. У кількох районах області спалахнули пожежі в житлових будинках, на об’єктах цивільної інфраструктури та в автомобілях.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Російські дрони атакували населені пункти Сумського, Охтирського та Шосткинського районів. На місцях ударів працювали рятувальники: гасили пожежі, обстежували пошкоджені території та надавали допомогу.

Попри загрозу повторних атак, усі пожежі вдалося ліквідувати. За попередніми даними, внаслідок ударів постраждали троє людей.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС