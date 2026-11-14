Російські дрони били по житлових будинках і цивільній інфраструктурі на Сумщині

Унаслідок російських атак безпілотниками на Сумщині травмувалися троє людей. У кількох районах області спалахнули пожежі в житлових будинках, на об’єктах цивільної інфраструктури та в автомобілях.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Російські дрони атакували населені пункти Сумського, Охтирського та Шосткинського районів. На місцях ударів працювали рятувальники: гасили пожежі, обстежували пошкоджені території та надавали допомогу.
Попри загрозу повторних атак, усі пожежі вдалося ліквідувати. За попередніми даними, внаслідок ударів постраждали троє людей.
- За минулу добу, 13 листопада, внаслідок російських атак безпілотниками на Сумщині у кількох районах області виникли пожежі в житлових будинках, на об’єктах цивільної інфраструктури та в автомобілях. Рятувальники ліквідували всі займання, попри загрозу повторних ударів.
- Загалом протягом минулої доби російські війська завдали 102 ударів по 19 населених пунктах Сумської області. За даними поліції, травмувалися четверо цивільних: троє жителів Шосткинської громади та мешканка Білопільської.