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Російські дрони били по житлових будинках і цивільній інфраструктурі на Сумщині

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 3 людей.

Російські дрони били по житлових будинках і цивільній інфраструктурі на Сумщині
Обстріл Сумської області
Фото: ДСНС України

Унаслідок російських атак безпілотниками на Сумщині травмувалися троє людей. У кількох районах області спалахнули пожежі в житлових будинках, на об’єктах цивільної інфраструктури та в автомобілях.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Російські дрони атакували населені пункти Сумського, Охтирського та Шосткинського районів. На місцях ударів працювали рятувальники: гасили пожежі, обстежували пошкоджені території та надавали допомогу.

Попри загрозу повторних атак, усі пожежі вдалося ліквідувати. За попередніми даними, внаслідок ударів постраждали троє людей.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

  • За минулу добу, 13 листопада, внаслідок російських атак безпілотниками на Сумщині у кількох районах області виникли пожежі в житлових будинках, на об’єктах цивільної інфраструктури та в автомобілях. Рятувальники ліквідували всі займання, попри загрозу повторних ударів.
  • Загалом протягом минулої доби російські війська завдали 102 ударів по 19 населених пунктах Сумської області. За даними поліції, травмувалися четверо цивільних: троє жителів Шосткинської громади та мешканка Білопільської.
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