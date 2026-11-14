Упродовж 14 листопада російські війська майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетою. Одна людина загинула, ще 13 дістали поранень, серед них семирічна дитина.

Про цеповідомивголова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Найбільше постраждав Павлоград. Там внаслідок обстрілу загинула людина, ще десятеро дістали поранень. Вісім постраждалих, зокрема семирічного хлопчика, госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще двоє лікуватимуться амбулаторно. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки та заклади освіти.

На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджень зазнали багатоквартирні й приватні будинки, навчальні заклади, інфраструктура та автомобілі. Поранень дістали троє людей: чоловіки 40 і 69 років та 44-річна жінка. Вони лікуватимуться вдома.

Крім того, у Миколаївській громаді Синельниківського району через атаку виникла пожежа. На Криворіжжі російські війська били по Зеленодольській громаді.

Фото: Дніпропетровська ОВА