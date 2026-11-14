Оцінити масштаби руйнувань і завдані збитки можна буде, щойно дозволить безпекова ситуація.

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Сьогодні вдень Росія атакувала дронами один із об’єктів Групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На момент атаки працівники перебували в укритті.

На місці працюють усі необхідні служби. Оцінити масштаби руйнувань і завдані збитки зможемо, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Цього тижня атаки на інфраструктуру Нафтогазу відбуваються практично щодня. Дякую рятувальникам і співробітникам Групи Нафтогаз за витримку та професійність", - зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.