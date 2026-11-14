Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала об'єкт Нафтогазу на Полтавщині, сталася масштабна пожежа

Оцінити масштаби руйнувань і завдані збитки можна буде, щойно дозволить безпекова ситуація.

Росія атакувала об'єкт Нафтогазу на Полтавщині, сталася масштабна пожежа
Ілюстративне фото
Фото: Нафтогаз

Сьогодні вдень Росія атакувала дронами один із об’єктів Групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба компанії. 

На момент атаки працівники перебували в укритті.

На місці працюють усі необхідні служби. Оцінити масштаби руйнувань і завдані збитки зможемо, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Цього тижня атаки на інфраструктуру Нафтогазу відбуваються практично щодня. Дякую рятувальникам і співробітникам Групи Нафтогаз за витримку та професійність", -  зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies