Сьогодні вдень Росія атакувала дронами один із об’єктів Групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.
Про це повідомила пресслужба компанії.
На момент атаки працівники перебували в укритті.
На місці працюють усі необхідні служби. Оцінити масштаби руйнувань і завдані збитки зможемо, щойно дозволить безпекова ситуація.
"Цього тижня атаки на інфраструктуру Нафтогазу відбуваються практично щодня. Дякую рятувальникам і співробітникам Групи Нафтогаз за витримку та професійність", - зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.
- Раніше, 12 листопада, російські війська атакували двома ракетами нафтогазовий об'єкт Групи Нафтогаз на Чернігівщині. Напередодні - реактивними безпілотниками на Дніпропетровщині.