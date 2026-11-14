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"Жовта Стрічка": На окупованому лівобережжі Херсонщини 34 населені пункти опинилися в критичних умовах

Ще у 58 населених пунктах ситуація залишається складною через перебої з газом, електрикою та водопостачанням.

"Жовта Стрічка": На окупованому лівобережжі Херсонщини 34 населені пункти опинилися в критичних умовах
Фото: Жовта Стрічка

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області 34 населені пункти перебувають у критичних умовах. Найскладніша ситуація у прибережних громадах від Рибальчого та Голої Пристані до Великої Лепетихи.

Про це повідомив рух спротиву "Жовта Стрічка".

За даними руху спротиву, ще 58 населених пунктів перебувають у зоні середньої критичності. Там немає стабільного газо- та електропостачання, виникають проблеми з водою, доставкою продуктів і гуманітарної допомоги.

Напередодні зими мешканці фактично залишаються без базових умов для життя. Люди змушені покладатися на власні запаси та врожай із городів.

У русі спротиву зазначають, що ситуація потребує термінової евакуації людей.

  • Йдеться про населені пункти на підконтрольній Україні території вздовж Дніпра, які щодня зазнавали обстрілів з боку росіян.
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