"Жовта Стрічка": На окупованому лівобережжі Херсонщини 34 населені пункти опинилися в критичних умовах

Ще у 58 населених пунктах ситуація залишається складною через перебої з газом, електрикою та водопостачанням.

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області 34 населені пункти перебувають у критичних умовах. Найскладніша ситуація у прибережних громадах від Рибальчого та Голої Пристані до Великої Лепетихи.

Про це повідомив рух спротиву "Жовта Стрічка".

За даними руху спротиву, ще 58 населених пунктів перебувають у зоні середньої критичності. Там немає стабільного газо- та електропостачання, виникають проблеми з водою, доставкою продуктів і гуманітарної допомоги.

Напередодні зими мешканці фактично залишаються без базових умов для життя. Люди змушені покладатися на власні запаси та врожай із городів.

У русі спротиву зазначають, що ситуація потребує термінової евакуації людей.

Під час дії режиму припинення вогню на Херсонщині для проведення гуманітарної місії в Олешках, Сили оборони використали можливості для евакуації мешканців правобережжя Херсонщини.