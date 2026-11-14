Окупанти атакували дроном Дергачі на Харківщині: серед поранених четверо дітей

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У Дергачах Харківської області внаслідок атаки російського безпілотника постраждали семеро цивільних, серед них – четверо дітей, які зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждали 54-річна, 56-річна жінки і 61-річний чоловік. Також гострої реакції на стрес зазнали діти чотирьох, девʼяти, дванадцяти та тринадцяти років", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару пошкоджені шість приватних житлових будинків, чотири господарські споруди та два автомобілі.

Екстрені служби усувають наслідки російської атаки.