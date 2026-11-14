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Зеленський: Росія відмовилася від припинення вогню по енергетиці

Її переговорники сказали, що такого мандату в них нема. Але й після зустрічі американських представників із Владіміром Путіним нічого не змінилося. 

Зеленський: Росія відмовилася від припинення вогню по енергетиці
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Росія на перемовинах 10-11 листопада відмовилася від української пропозиції розпочати енергетичне перемир'я. На переговора в ОАЕ російські представники сказали, що в них немає мандату вирішувати це питання. Україна бачить, що нема не лише мандату, а й прагнення, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 13 листопада. 

Будь-яке інше припинення вогню також не обговорювали в деталях, тому що росіяни сказали, щоб це вирішували з їхнім президентом. Україна тоді вкотре запропонувала зустріч лідерів, але зрозуміло, що припинення вогню не підтримує саме лідер росіян.

«Наша команда сказала: "Ми ж для цього і пропонували: якщо у вас все вирішує Путін, тоді давайте зустріч лідерів". У підсумку домовились, що американська команда полетить до Путіна і про це поговорить. На сьогодні є те, що є. Припинення вогню не підтримує особисто Путін», – повідомив президент.

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Він додав, що на минулих перемовинах США підняли ще одну тему – змінення структури безпеки після війни в Європі. Володимир Зеленський вважає це небезпечним. На його думку, 

«Але, я вважаю, що саме на цю адженду американці затягували "рускіх", тому що "рускіє" зацікавлені саме в цьому – переглянути структуру безпеки як мінімум в Європі. Моє занепокоєння підкреслюють і підтверджують ті небезпечні сигнали, які напередодні були від Путіна щодо кордонів тощо. Те, що Путін хоче змінити кордони в Європі, – факт. Я впевнений, що це лежить в його концепції перегляду гарантій безпеки в Європі. Це небезпечно, бо, на мій погляд, через такі речі якраз і починаються війни або ескалації. Я контактував з "нордіками", з іншими європейцями і сказав, що їм потрібно до цього дуже серйозно ставитися, і вони саме так до цього і ставляться всі. Порядок дій повинен бути такий: припинення вогню, закінчення війни в Україні, гарантії безпеки Україні», – сказав він.

Зеленський вважає, що Путін буде говорити про Фінляндію, Швецію, Угорщину і присутність американських військ у к балтійських країнах.

«Якщо Путін передбачає, що в України буде зафіксована нейтральність, то цього не буде. Ми ж зараз і так не в НАТО. Якщо нейтральність взагалі передбачає, що ми не в НАТО, ми вже в цьому статусі знаходимося. А що тоді спрацює на безпеку для нас довгостроково? Якщо вони передбачають, що ми не будемо в ЄС, то дійсно – ми будемо, це звучить на всіх рівнях. Поки що Україна не є в жодному із союзів. А закріплення нейтральності – це значить, що ви змінюєте Конституцію своєї держави, і на це Україна йти не буде», – наголосив президент. 

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