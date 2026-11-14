Росіяни знищили житлові будинки у Малинівці Харківської області

Уночі російські війська атакували безпілотниками селище Малинівка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ударів зруйновані два житлові будинки, також пошкоджені сусідні домоволодіння.
Про це повідомили у ДСНС України.
Через удари БпЛА виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання.
До гасіння залучили підрозділи ДСНС та вогнеборців Малинівської добровільної пожежної команди.
За інформацією рятувальників, загиблих і постраждалих немає.
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