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Росіяни знищили житлові будинки у Малинівці Харківської області

Унаслідок атаки РФ виникла пожежа площею 200 квадратних метрів.

Росіяни знищили житлові будинки у Малинівці Харківської області
наслідки атаки РФ у Малинівці
Фото: ДСНС України

Уночі російські війська атакували безпілотниками селище Малинівка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ударів зруйновані два житлові будинки, також пошкоджені сусідні домоволодіння.

Про це повідомили у ДСНС України.

Через удари БпЛА виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання.

До гасіння залучили підрозділи ДСНС та вогнеборців Малинівської добровільної пожежної команди.

За інформацією рятувальників, загиблих і постраждалих немає.

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