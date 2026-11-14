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Сили оборони за тиждень уразили стратегічні об’єкти РФ на відстані до 2500 км від кордону України

Під ударами опинилися нафтова станція «Самара», три нафтопереробні заводи, термінал у порту Усть-Луга, а також об’єкти військової інфраструктури.

Сили оборони за тиждень уразили стратегічні об’єкти РФ на відстані до 2500 км від кордону України
Пожежа у Росії
Фото: Astra

Протягом тижня Сили оборони України завдали ударів по десятках стратегічних об’єктів на території Росії. Найвіддаленіші цілі розташовувалися за 2500 км від українського кордону.

Про це повідомили у Міноборони України.

Серед уражених об’єктів лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара», яка є одним із найбільших вузлів російської нафтової системи. Там приймають, зберігають і змішують нафту.

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Також Сили оборони атакували три російські нафтопереробні заводи, розташовані на відстані від 350 до 2500 км від кордону України. За даними Міноборони, вони переробляють сотні мільйонів тонн нафти на рік. Вартість сировини, яку переробляють ці підприємства за добу, оцінюють приблизно у 100 млн доларів.

Крім того, під час ударів понафтовому терміналу в порту Усть-Луга, за повідомленням відомства, були уражені п’ять великих резервуарів і причал.

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Серед інших цілей: завод із виробництва палива для ракетних комплексів «Іскандер», бази безпілотників та місця запуску російських БпЛА.

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