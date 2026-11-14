13 листопада Сили оборони завдали ударів по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» в Самарській області РФ та військовому аеродрому «Липецьк-2» у Липецькій області.
Ураження підтвердили у Генштабі ЗСУ, а також у Службі безпеки України.
За даними Генштабу, удару завдали по ЛВДС «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області. На території об’єкта виникла пожежа, горять кілька резервуарів із нафтою.
У Службі безпеки України уточнили, що станцію уразили далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа». Попередньо підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти.
ЛВДС «Самара» є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди магістральними трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, формуючи експортний сорт Urals, на який припадає до половини російського нафтового експорту.
Також Генштаб підтвердив результати удару по аеродрому «Липецьк-2» у Липецькій області, де базується російська військова авіація.
Там уразили ангар для зберігання спеціальної техніки з обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.
Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на примушення росії до припинення збройної агресії проти України.