Головне за ніч та ранок суботи, 14 листопада: атаки на Київ та Київщину, удари по Харківщині, понад 270 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 273 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, "ground stop" у США.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 273 боєзіткнення, ворог тисне на Лиманському напрямку (окупанти здійснили 15 атак).

Сорок сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

По 11 зіткнень за добу відбулося на Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1710 російських окупантів, 6 ворожих танків та 33 артилерійські системи. Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 620 630 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

У Дергачах Харківської області внаслідок атаки російського безпілотника постраждали семеро цивільних, серед них – четверо дітей, які зазнали гострої реакції на стрес.

"Постраждали 54-річна, 56-річна жінки і 61-річний чоловік. Також гострої реакції на стрес зазнали діти чотирьох, девʼяти, дванадцяти та тринадцяти років", – повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок удару пошкоджені шість приватних житлових будинків, чотири господарські споруди та два автомобілі. Екстрені служби усувають наслідки російської атаки.

У Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа. На місці працюють рятувальники.

Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

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У Києві в Голосіївському районі зафіксували падіння уламків БпЛА на відкритій території у двох місцях. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У ніч на 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Сили протиповітряної оборони збили або подавили 81 ворожий БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Серед запущених безпілотників був 61 реактивний Shahed. Дрони летіли з напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ), тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

За попередніми даними станом на 07:30, зафіксували влучання ворожих безпілотників на восьми локаціях. Також на двох локаціях впали уламки збитих дронів.

13 листопада Сили оборони завдали ударів по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» в Самарській області РФ та військовому аеродрому «Липецьк-2» у Липецькій області.

Ураження підтвердили у Генштабі ЗСУ, а також у Службі безпеки України. За даними Генштабу, удару завдали по ЛВДС «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області. На території об’єкта виникла пожежа, горять кілька резервуарів із нафтою.

ЛВДС «Самара» є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи.

На аеродромі «Липецьк-2» у Липецькій області, де базується російська військова авіація, уразили ангар для зберігання спеціальної техніки з обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.

Представники США запитали в України, чи готова вона вивести війська з Донбасу, якщо її приймуть до НАТО. Якщо партнери дадуть зобов'язання сильних гарантій, то питання територій можуть винести на розгляд громадян України, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 13 листопада.

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За його словами, на минулих переговорах Штати вперше поставили таке запитання. Україна раніше неодноразово казала, що не відступатиме і не віддаватиме свої землі терористам.

Зараз Україна і партнери обговорюють цілісний безпековий пакет із конкретними гарантіями безпеки від НАТО і ЄС, сильною армією України з відповідною кількістю військових, зброєю, фінансовою підтримкою Плану відновлення з чіткими джерелами. «Якщо Американська сторона нам саме це підтвердить разом з іншими колегами по НАТО, то тоді я запитаю думку нашого суспільства: приймаємо чи не приймаємо? Я не маю права цього не зробити на свій розсуд. Але потрібна конкретика, якої наразі ще немає, і все це в обговоренні», – сказав він.

Докладніше – в новині.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін запевнив, що повне припинення вильотів цивільної авіації в країні не пов'язано з діяльністю терористів чи кібератакою.

Урядовець закликав американців не боятися та не турбуватися щодо близьких, які зараз подорожують літаками, наголосивши, що "це не те саме, що 11 вересня", пише ВВС.

У Вашингтоні все ще стверджують, що так званий "ground stop", тобто заборона на здіймання літаків у небо, спричинена збоєм телекомунікаційної мережі у Федеральному авіаційному управлінні США.

Внутрішні польоти призупиняли з міркувань безпеки. Міжнародні рейси, які прямують в Америку, приймають в індивідуальному порядку. Водночас у сусідній Канаді проблем з повітряним простором немає.

Міністр Маллін окремо підкреслив, що збій в роботі сервісів компанії Microsoft, який розпочався 12 листопада, не є причиною зупинки цивільної авіації.

Наразі авіасполучення вже відновили.

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