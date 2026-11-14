Окупанти атакували підприємства на Полтавщині. Є руйнування (оновлено)

У Кременчуцькому районі зафіксували влучання по промисловому та приватному підприємствах.

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Російський безпілотник влучив у території промислового та приватного підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, влучання БпЛА зафіксували на території двох підприємств. Попередньо, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.

Станом на 15:00 відомо про ще одне влучання ворожого дрона у Глобинській громаді Кременчуцького району. Ворожий дрон влучив по аграрному підприємству.

Є руйнування господарських споруд. Звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило.