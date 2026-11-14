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Уряд спростив іноземним військовим в Україні отримання статусу УБД

Кабмін скасував вимогу подавати витяг про відсутність судимості для оформлення статусу учасника бойових дій іноземцями та особами без громадянства.

Уряд спростив іноземним військовим в Україні отримання статусу УБД
Фото: Міноборони України

Іноземцям та особам без громадянства, які служать у Збройних силах України, спростили процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Відтепер для його оформлення не потрібно подавати витяг про відсутність судимості.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерства оборони.

Раніше для отримання статусу УБД командири військових частин мали подавати до міжвідомчої комісії пакет документів, до якого входили:

  • копія паспорта з перекладом українською мовою;
  • копія документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
  • довідка форми №6 про безпосередню участь у бойових діях;
  • повний витяг про відсутність судимості.
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Документи необхідно було подавати у п'ятиденний строк із початку виконання бойового наказу.

У Міноборони пояснили, що отримання витягу про несудимість потребувало особистого звернення військовослужбовця. Під час виконання бойових завдань іноземні захисники не завжди мали таку можливість.

Тому вимогу щодо надання цього документа виключили з обов'язкового пакета. Це має спростити оформлення статусу УБД для іноземних військовослужбовців та усунути правову нерівність між ними і громадянами України.

У Міноборони зазначили, що рішення спрямоване на забезпечення належного соціального захисту іноземців та осіб без громадянства, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України.

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