СБУ затримала посадовця ЗСУ, який вимагав 20% виплат за знищену техніку РФ

Підполковник вимагав від підлеглих частину грошової винагороди за ураження ворожих цілей. Загалом ішлося майже про 2 млн гривень.

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Військова контррозвідка СБУ затримала на Дніпропетровщині старшого офіцера однієї з військових частин ЗСУ. За версією слідства, він вимагав від підлеглих 20% виплат за знищену російську техніку.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними розслідування, затриманий обіймав посаду старшого офіцера групи вивчення та впровадження досвіду управління безпілотних систем однієї з військових частин ЗСУ.

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Посадовець вимагав від підлеглих 20% від загальної суми грошової винагороди, яку вони отримували за вогневе ураження ворожих цілей. За це він обіцяв безперешкодно оформлювати документи для нарахування виплат.

За матеріалами справи, йшлося майже про 2 млн гривень, із яких підполковник планував привласнити близько 380 тисяч гривень.

Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність офіцера та затримали його після отримання всієї суми неправомірної вигоди поблизу пункту тимчасової дислокації українських військ.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини офіцеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили за процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.