Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
ГоловнаПраво

СБУ затримала посадовця ЗСУ, який вимагав 20% виплат за знищену техніку РФ

Підполковник вимагав від підлеглих частину грошової винагороди за ураження ворожих цілей. Загалом ішлося майже про 2 млн гривень.

СБУ затримала посадовця ЗСУ, який вимагав 20% виплат за знищену техніку РФ
Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ затримала на Дніпропетровщині старшого офіцера однієї з військових частин ЗСУ. За версією слідства, він вимагав від підлеглих 20% виплат за знищену російську техніку.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними розслідування, затриманий обіймав посаду старшого офіцера групи вивчення та впровадження досвіду управління безпілотних систем однієї з військових частин ЗСУ.

Реклама

Посадовець вимагав від підлеглих 20% від загальної суми грошової винагороди, яку вони отримували за вогневе ураження ворожих цілей. За це він обіцяв безперешкодно оформлювати документи для нарахування виплат.

За матеріалами справи, йшлося майже про 2 млн гривень, із яких підполковник планував привласнити близько 380 тисяч гривень.

Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність офіцера та затримали його після отримання всієї суми неправомірної вигоди поблизу пункту тимчасової дислокації українських військ.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини офіцеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили за процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies