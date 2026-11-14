Ворог атакував Палоград на Дніпропетровщині (оновлено)

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Сьогодні, 14 листопада вдень, росіяни атакували місто Павлоград в Дніпропетровській області. Станом на 16:10 відомо про трьох поранених, зокрема дитину.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Оновлення. Троє людей поранені через атаку росіян на Павлоград. Серед них - 7-річний хлопчик. Усі люди перебувають в лікарні. Медики обстежують їх і надають необхідну допомогу.

"Ворог завдав ударів по Павлограду. Попередньо, є поранені", - повідомив Ганжа раніше.

Наслідки атаки на кількість постраждалих уточнюють.