Міністр відкинув звинувачення щодо можливого розкрадання бюджетних коштів. За його словами, зараз роботи тривають в умовах дефіциту фінансування.

Міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник прокоментував скандал із незбудованим захистом підстанцій на Київщині у той час, коли він був головою КОВА.

Про це він розповів, відповідаючи на питання LB.ua на зустрічі з журналістами.

"Коли я завершив роботу на посаді начальника Київської ОВА 16 липня, будівельна готовність захисту трансформаторів на 26 підстанціях становила 40,02%. Сьогодні вона становить 55%. За рішення, які ми ухвалювали, коли я очолював область, я відповідаю. Саме тому зустрівся з журналістами й пояснив, хто замовляв роботи, скільки коштів отримали підрядники і що ми зробили на рівні Міністерства, коли побачили відставання", - зазначив Калашник.

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Він також розповів, як визначали пріоритетні підстанції: їхній перелік опрацьовували разом із “ДТЕК Київські регіональні електромережі”, враховуючи, скільки людей отримують електроенергію через кожну підстанцію і як від неї залежить робота решти мережі. Загалом, за словами Калашника, план стійкості Київщини охоплював 165 елементів критичної інфраструктури. Другий рівень інженерного захисту передбачили для трансформаторів на 26 підстанціях напругою 110 кВ.

"Саме цих об’єктів стосуються цифри щодо авансів і готовності", - наголосив міністр.

Калашник пояснив, що договори з підрядниками укладав Департамент регіонального розвитку КОВА. Урядовий експериментальний проєкт дозволяв укладати прямі договори на роботи із захисту критичної інфраструктури.

"Контроль за його виконанням поклали на мого тодішнього заступника Руслана Олійника. 28 березня Генеральний штаб повідомив про перше погодження інженерного захисту за типовим проєктом. Проєктна документація також проходила експертизу в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз", - розповів міністр.

Він зазначив, що за час, коли він очолював КОВА, департамент перерахував підрядникам 621,34 млн грн авансів із державного бюджету. З 17 липня з державного та обласного бюджетів перерахували ще 290,10 млн грн. Загалом це 911,44 млн грн попередньої оплати.

За словами Калашника, з 16 липня до 5 жовтня готовність робіт зросла з 40,02% до 46,75%. Це близько 0,6 відсоткового пункта на тиждень.

"30 вересня ми розглянули звіти Держспецзв’язку на окремій нараді щодо Київщини. 5 жовтня Координаційний центр під головуванням прем’єр-міністра зафіксував у протоколі № 15 ризик зриву строків. Міністерство взяло Київщину на окрему координацію. Відтоді готовність зростала в середньому на 1,6 відсоткового пункта на тиждень. Роботи тривають в умовах дефіциту фінансування", - пояснив міністр.

13 жовтня ОВА ініціювала передачу об’єктів Агентству відновлення, оскільки псля зміни замовника саме Агентство мало визначити, хто завершуватиме роботи.

"Завдання — добудувати захист трансформаторів, підключити їх і забезпечити передачу електроенергії. До аудиту залучається Державна аудиторська служба", - додав Калашник.

Контекст

Нещодавно Калашник заявив про "дискредитацію" його діяльності на посаді голови КОВА, після відео, записаного бізнесменом Олександром Соколовим, якого поліція обшукувала в межах розслідування розкрадання коштів на будівництві захисних споруд на Київщині. Фото з обшуку розлетілися мережею після публікації волонтером Сергієм Стерненком: на них зафіксовано маєток з позолотою, живого крокодила і Rolls-Royce.

Антикорупційний центр «Межа» повідомив, що компанії з орбіти Соколова отримували підряди на будівництво захисних споруд енергооб'єктів, і з березня по липень цього року ОВА уклала з ними угоди на 1,7 млрд гривень. За даними центру, Соколов є давнім знайомим Руслана Олійника, який нещодавно був звільнений з посади заступника Калашника.