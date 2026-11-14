Міненерго: Україна планує розвивати газову генерацію та залучати донорське обладнання для енергетики

На конференції ReBuild Ukraine у Варшаві обговорили прискорення запуску нових генеруючих потужностей.

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Україна планує спростити процедури встановлення та введення в експлуатацію генеруючого обладнання, розвивати розподілену газову генерацію та залучати міжнародну допомогу для зміцнення енергетичної стійкості.

Про це повідомили у Міненерго за підсумками конференції ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві. Міністерство енергетики України представляла заступниця міністра Валентина Москаленко.

Під час панельної дискусії «Від резервного живлення до ринку розподіленої генерації» вона окреслила державні пріоритети щодо розбудови нових генеруючих потужностей. Зокрема, йшлося про реалізацію планів стійкості операторів критичної інфраструктури та регіонів України.

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Одним із головних завдань заступниця міністра назвала спрощення законодавчих і регуляторних процедур для встановлення та введення в експлуатацію генеруючого обладнання. Це має пришвидшити реалізацію проєктів і нарощування розподілених потужностей.

Також Валентина Москаленко подякувала міжнародним партнерам за технічну допомогу. За її словами, донорське обладнання становить понад 50% обладнання, передбаченого планами стійкості.

У межах конференції за участю Програми розвитку ООН (UNDP) презентували нову ініціативу з фінансування робіт зі встановлення вже придбаного генеруючого обладнання. Учасники також обговорили спрощення відбору підрядників, закупівельних та адміністративних процедур.

Крім того, на полях ReBuild Ukraine відбулася зустріч із представниками французької енергетичної компанії EDF. Сторони узгодили основні напрями підготовки майбутнього проєкту, який передбачатиме аналіз стану електричних мереж, визначення потреб у модернізації та пошук можливостей залучення грантового фінансування від Франції й міжнародних фінансових організацій.

Ще одним напрямом співпраці стали переговори з компанією RSE щодо можливого постачання мобільних дизельних генераторів для забезпечення критичних потреб у електроенергії у великих містах України, зокрема Києві.

Учасники обговорили використання такого обладнання для підвищення стійкості міської інфраструктури та забезпечення безперервної роботи життєво важливих послуг під час можливих перебоїв з електропостачанням.