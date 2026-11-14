Російський БпЛА вдарив по Мені на Чернігівщині: двоє загиблих, є поранений

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У місті Мена на Чернігівщині внаслідок російського удару безпілотником загинули двоє чоловіків. Ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко у Facebook.

Близько 16:00 суботи, 14 листопада, російський БпЛА влучив в об'єкт критичної інфраструктури міста. Загиблими є місцеві жителі віком 42 та 45 років. Поранення дістав 33-річний чоловік, його доправили до медичного закладу.

Інформація про можливих інших постраждалих уточнюється.