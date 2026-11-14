Російський БпЛА вдарив по Мені на Чернігівщині: двоє загиблих, є поранений

У місті Мена на Чернігівщині внаслідок російського удару безпілотником загинули двоє чоловіків. Ще одна людина дістала поранення.
Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко у Facebook.
Близько 16:00 суботи, 14 листопада, російський БпЛА влучив в об'єкт критичної інфраструктури міста. Загиблими є місцеві жителі віком 42 та 45 років. Поранення дістав 33-річний чоловік, його доправили до медичного закладу.
Інформація про можливих інших постраждалих уточнюється.
- Раніше російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками типу "Герань". Під ударами опинилися Новгород-Сіверська, Городнянська та Ріпкинська громади. У Городні поранення дістав 41-річний чоловік, в одному із сіл громади дрон влучив в автозаправну станцію.
- У Новгороді-Сіверському пошкоджені житловий будинок, автомобілі та трактор. Росіяни також атакували сільськогосподарське підприємство, пошкодивши обладнання та розташовану поруч оселю. Крім того, протягом доби ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі області.