Калашник: Київ виділить загалом два мільярди гривень на будівництво комбінованих переправ через Дніпро

Підрядниками на спорудженні перших двох переправ стали “Автомагістраль-Південь” і “Автострада”.

Київська міська влада планує виділити з бюджету столиці додатковий мільярд гривень на будівництво комбінованих переправ через Дніпро в столиці. Така домовленість з керівництвом міста вже існує, загалом Києві виділить 2 млрд грн.

Про це повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, відповідаючи на питання LB.ua на зустрічі з журналістами.

“Рішення про зміни в бюджет Києва, якими направлється мільярд на будівництво переправ, вже прийнято містом. І є позиція міста направити ще один мільярд”, - пояснив міністр.

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Загалом на будівництво двох перших переправ потрібно близько 4 млрд грн. Замовником робіт є уряд.

Міністр відновлення також повідомив, що роботи по облаштуванню перших двох переправ вже почалися. Підрядниками цих проєктів визначені ТОВ “Автомагістраль-Південь” та ТОВ “ГК “Автострада”. Загалом уряд планує продублювати всі автомобільні мости столиці (шість мостів). На це шукають фінансовий ресурс.

Передбачається, що пропускна спроможність комбінованих переправ відносно спроможності стаціонарних мостів складатиме 30-40%.

“Це будуть не понтонні переправи, а швидко споруджувані мостові переходи. Робимо опори, викладаємо секції, робимо проїзду частину”, - пояснив міністр.

Він повідомив, що вже здійснюються підготовчі роботи, підвозяться елементи конструкцій.

“Реалізація до кінця лютого місяця”, - сказав міністр.

Контекст

Після російських ударів по мостах через Дніпро в Києві міністр інфраструктури Калашник заявив, що в Києві збираються будувати альтернативні переправи. Кличко зазначив, що Київ готовий до такого рішення, але жодна понтонна переправа не зможе повноцінно замінити мости.

За словами Калашника, загалом хочуть звести 21 альтернативну переправу. Перші мости він обіцяв запустити вже до кінця року.

5 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міська рада виділить 1 млрд гривень на альтернативні переправи. Їхні локації визначатиме військове командування.