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"Фантоми" патрулюватимуть дороги ще 2 областей України

Із 16 листопада вони повернуться на дорогу Львівщини та Одещини.

"Фантоми" патрулюватимуть дороги ще 2 областей України
Ілюстративне фото
Фото: Патрульна поліція

Із 16 листопада на дорогах Львівської та Одеської областей знову працюватимуть автомобілі поліції з системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму – так звані "фантоми". 

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Насамперед вони патрулюватимуть найбільш аварійні ділянки.

Що відомо про "фантоми"?

"Фантоми" зовні не відрізняються від звичайних автомобілів. Вони обладнані комплексами автофіксації, які вимірюють швидкість як під час руху, так і на стоянці. Система автоматично реєструє перевищення швидкості без зупинки автомобіля та контролює транспорт в обох напрямках.

Крім того, екіпажі таких автомобілів стежать за іншими небезпечними порушеннями правил дорожнього руху. Зокрема, йдеться про проїзд на червоне світло, перетин подвійної суцільної лінії та виїзд на зустрічну смугу. У цих випадках поліцейські можуть зупинити порушника й притягнути його до адміністративної відповідальності.

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