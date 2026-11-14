Ще дев’ять атак противника зупиняли на Костянтинівському напрямку.

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Від початку доби 14 листопада противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 188 керованих авіабомб, застосував 5230 дронів-камікадзе та здійснив 1544 обстріли населених пунктів і позицій українських військ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні.

На фронті зафіксували 54 бойові зіткнення. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку, де Сили оборони відбивали 15 штурмів. Ще дев’ять атак противника зупиняли на Костянтинівському напрямку.

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На Покровському напрямку окупанти намагалися просунутися поблизу Добропілля, Новогришиного, Василівки, Сергіївки, Молодецького, Новомиколаївки та Філії. За попередніми підрахунками Генштабу, тут за добу ліквідували 37 російських військових, ще десятьох поранили. Також знищили чотири одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та 60 укриттів противника.

На Костянтинівському напрямку росіяни атакували в районі Костянтинівки та у бік Русиного Яру, Кучерового Яру, Новомиколаївки й Вільного.

На Лиманському напрямку українські військові відбивали чотири спроби противника просунутися в бік Нового, Зеленої Долини, Колодязів та Лиману. На Слов’янському напрямку зупинили три атаки, однак бої там тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Охрімівки та Миколаївки. На Олександрівському напрямку росіяни двічі здійснювали штурми в бік Зеленого Гаю та Тернового, а на Гуляйпільському Сили оборони відбили чотири атаки біля Різдвянки та Єгорівки.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти завдали двох авіаударів із застосуванням трьох керованих авіабомб і здійснили 30 обстрілів, один із них – із реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російські війська штурмових дій не проводили.