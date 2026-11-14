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На трасі Київ – Харків горить перекинута вантажівка з газовим конденсатом: рух зупинили в обох напрямках

Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.

На трасі Київ – Харків горить перекинута вантажівка з газовим конденсатом: рух зупинили в обох напрямках
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

На трасі Київ – Харків поблизу Яготина сталася ДТП за участю вантажівки, яка перевозила газовий конденсат. Автомобіль перекинувся та загорівся, через що рух дорогою перекрили в обох напрямках.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За попередніми даними, аварія сталася на 115-му кілометрі траси. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням і врізався у відбійник, після чого машина перекинулася та зайнялася.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують пожежу. Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють. Водіїв закликають врахувати перекриття та за можливості обирати альтернативні маршрути.

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