На трасі Київ – Харків поблизу Яготина сталася ДТП за участю вантажівки, яка перевозила газовий конденсат. Автомобіль перекинувся та загорівся, через що рух дорогою перекрили в обох напрямках.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За попередніми даними, аварія сталася на 115-му кілометрі траси. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням і врізався у відбійник, після чого машина перекинулася та зайнялася.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують пожежу. Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють. Водіїв закликають врахувати перекриття та за можливості обирати альтернативні маршрути.