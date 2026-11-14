​У Дніпрі росіяни атакували транспортну інфраструктуру

Російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Дніпра. Інформацію про наслідки атаки наразі уточнюють.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав. Масштаби руйнувань з’ясовують.

Що передувало?

Упродовж 14 листопада російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та ракетою. Під ударами були чотири райони. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 13 дістали поранень, серед них семирічна дитина.

Найбільше постраждав Павлоград, де загинула людина та були поранені десятеро. На Нікопольщині травмувалися троє людей. Також росіяни атакували Миколаївську громаду Синельниківського району та Зеленодольську громаду на Криворіжжі. Пошкоджень зазнали житлові будинки, заклади освіти, інфраструктура й автомобілі.