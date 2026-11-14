Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури у Кропивницькому. Інформацію про наслідки атаки наразі уточнюють.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

За його словами, ситуація перебуває на контролі.