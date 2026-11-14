Російські війська завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури у Кропивницькому. Інформацію про наслідки атаки наразі уточнюють.
Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
За його словами, ситуація перебуває на контролі.
- 10 листопада російські війська атакували Кропивницький, влучивши в один з об’єктів торговельної мережі. Через удар на автомобільній стоянці загорілася машина, а після повторної атаки виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. За даними ДСНС, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.