На Запоріжжі за добу внаслідок російських обстрілів поранені 32 людини

Унаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район постраждали 32 людини, серед них — четверо дітей.

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Упродовж минулої доби російські війська завдали 877 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак поранення дістали 32 людини, зокрема четверо дітей.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

За його словами, російські військові здійснили 34 авіаційні удари по Запоріжжю, Зарічному, Балабиному, Комишувасі, Жовтій Кручі, Жовтенькому, Одарівці, Новотроїцькому, Новорозівці, Блакитному, Таврійському, Оріхову, Копанях та Васинівці.

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Крім того, 685 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області.

Також окупанти здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Червоному Яру, Таврійському та Новоандріївці. Ще 154 артилерійські удари припали на населені пункти області.

Загалом за добу надійшло 471 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.