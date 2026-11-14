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Росіяни повторно атакували Запоріжжя: під ударом були кілька районів, є поранені

Росіяни обстріляли одразу кілька районів міста – Заводський, Хортицький, Вознесенівський.

Росіяни повторно атакували Запоріжжя: під ударом були кілька районів, є поранені
вибухи через атаку РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом  дня, 14 листопада, окупанти атакували одразу кілька районів Запоріжжя. Під удари потрапили Заводський, Хортицький, Вознесенівський райони, по останньому ворог повторно вдарив ще пізно ввечері.

Про це повідомив в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Унаслідок останньої російської атаки на Вознесенівський район попередньо травмовано п'ятьох людей.

Що відомо про обстріли Запоріжжя 14 листопада?

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Спочатку російські війська атакували об’єкт інфраструктури в Заводському районі міста. Внаслідок удару пошкоджена будівля та виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання. Внаслідок атаки поранений 32-річний чоловік.

Пізніше стало відомо про атаки РФ у Хортицькому районі Запоріжжя. Поранено троє людей: дві жінки та хлопчик, якому ще немає року. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. У квартирах вибиті вікна. Пожежі не виникло.

У Вознесенівському районі Запоріжжя внаслідок російського удару пошкоджені житловий будинок та вікна навчального закладу. Близько 18:00  в.о. голови ОВА уточнив, що кількість постраждалих у цьому районі зросла до 18 осіб.

Станом на 16:30, як зазначили в ДСНС, загальна кількість постраждалих у місті  зросла до 22, серед них три дитини, повідомляє ДСНС.

"За попередніми даними, 22 людини отримали поранення, серед яких 6-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Їм надається уся необхідна медична допомога. Рятувальники провели обстеження територій для виявлення потерпілих та надання їм допомоги. Кількість постраждалих уточнюється. Внаслідок обстрілів, за різними адресами, пошкоджені фасади і скління багатоквартирних житлових будинків та навчального закладу, 7 легкових автомобілей та дорожнє покриття", – йдеться в повідомленні.

На місці працювали усі екстрені служби міста.

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