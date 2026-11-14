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Ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині: є загиблий і поранені (оновлено)

Станом на 17:30 відомо про 10 поранених і одного загиблого. 

Ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині: є загиблий і поранені (оновлено)
Олександр Ганжа
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 14 листопада вдень, росіяни атакували місто Павлоград в Дніпропетровській області. Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Оновлено. Станом на 17:30 відомо про 10 поранених і одного загиблого. 

"Одна людина загинула через ворожий удар по Павлограду. Десять людей дістали поранень", – написав Ганжа в Telegram. 

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Наразі четверо жінок, троє чоловіків і 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно.

Станом на 16:10 повідомлялося про трьох поранених, серед них - 7-річний хлопчик. Усі люди перебувають в лікарні. Медики обстежують їх і надають необхідну допомогу.

"Ворог завдав ударів по Павлограду. Попередньо, є поранені", - повідомив Ганжа раніше.

Наслідки атаки на кількість постраждалих уточнюють. 

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