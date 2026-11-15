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Сили оборони знищили за добу ще 2230 окупантів

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 622 860 осіб.

Сили оборони знищили за добу ще 2230 окупантів
Фото: скріншот з відео

За минулу добу українські військові ліквідували ще 2230 російських окупантів. Також знищено десять ворожих НРК, 46 артилерійських систем та спецтехніку росіян.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 15 листопада 2026 року

Фото: Генштаб ЗСУ

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Особовий склад:

 близько 1 622 860 (+2 230) осіб

Озброєння та військова техніка:

 Танки: 12 478

 Бойові броньовані машини: 25 784 (+34)

 Артилерійські системи: 52 401 (+46)

 РСЗВ: 2 274 (+1)

 Засоби ППО: 1 756

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 Літаки: 452

 Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

 Наземні робототехнічні комплекси: 3 150 (+10)

 БпЛА оперативно-тактичного рівня: 608 803 (+1 272)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

 Кораблі та катери: 35

 Підводні човни: 2

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Техніка забезпечення:

 Автомобільна техніка та автоцистерни: 175 158 (+549)

 Спеціальна техніка: 4 906 (+1)

Дані уточнюються.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.

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