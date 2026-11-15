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Дрони Сил оборони вранці 15 листопада атакували нафтохімічний завод «Нижнекамскнефтехим» у місті Нижньокамськ, що в Татарстані. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

Кадри займання опублікував ресурс Exilenova+.

Перед атакою, о 02:55 за київським часом, влада Татарстану оголосила загрозу атаки безпілотників для восьми міст.

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«Нижнекамскнефтехим» входить до складу холдингу «СИБУР» і є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії та Східної Європи.

Завод спеціалізується на виробництві ізопренового, бутилового, галобутилового та бутадієнового каучуків. Також підприємство випускає етилен, пропілен, бензол, синтетичні мастила та пропіленгліколь.

Це не перша атака на підприємство. 10 серпня 2026 року безпілотники Сил оборони України вже атакували його територію.

Крім того, губернатор Ростовської області Росії повідомив про атаку на Таганрог. За його словами, під удар потрапили міст і дві електропідстанції. Інших подробиць щодо наслідків атаки він не навів.

Нижньокамськ розташований приблизно за 1200–1300 кілометрів від державного кордону України.