Через атаку РФ на Житомирщині пошкоджені приватні будинки та енергоінфраструктура

Уночі 15 листопада російські війська атакували Житомирську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів пошкоджені чотири приватні будинки. Інформації про загиблих і постраждалих наразі немає.
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Під ударом ворожих дронів були Житомирська та Черняхівська громади. Росіяни поцілили у приватні домоволодіння та об'єкти енергетичної інфраструктури.
Унаслідок атаки пошкоджень зазнали чотири приватні будинки. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.