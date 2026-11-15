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Через атаку РФ на Житомирщині пошкоджені приватні будинки та енергоінфраструктура

Під ударом були Житомирська та Черняхівська громади. 

Через атаку РФ на Житомирщині пошкоджені приватні будинки та енергоінфраструктура
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

Уночі 15 листопада російські війська атакували Житомирську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів пошкоджені чотири приватні будинки. Інформації про загиблих і постраждалих наразі немає.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Під ударом ворожих дронів були Житомирська та Черняхівська громади. Росіяни поцілили у приватні домоволодіння та об'єкти енергетичної інфраструктури.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали чотири приватні будинки. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

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