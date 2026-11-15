Через атаку РФ на Житомирщині пошкоджені приватні будинки та енергоінфраструктура

Під ударом були Житомирська та Черняхівська громади.

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Уночі 15 листопада російські війська атакували Житомирську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів пошкоджені чотири приватні будинки. Інформації про загиблих і постраждалих наразі немає.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Під ударом ворожих дронів були Житомирська та Черняхівська громади. Росіяни поцілили у приватні домоволодіння та об'єкти енергетичної інфраструктури.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали чотири приватні будинки. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.