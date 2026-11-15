Унаслідок атак РФ на Дніпропетровщині пошкоджені будинки і транспортна інфраструктура

Російські війська уночі понад десять разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватні будинки, супермаркет, автомобіль та гараж.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі пошкоджена транспортна інфраструктура. У Підгороднянській громаді понівечена приватна оселя.
На Нікопольщині російські війська цілили по райцентру та Покровській громаді. Внаслідок атак пошкоджений супермаркет.
У Вербківській громаді Павлоградського району пошкоджений приватний будинок.
Також під ударами були Миколаївська та Петропавлівська громади Синельниківського району. Там понівечені приватний будинок, автомобіль і гараж.
- Упродовж 14 листопада російські війська майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетою. Одна людина загинула, ще 13 дістали поранень, серед них семирічна дитина.