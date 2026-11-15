Унаслідок атак РФ на Дніпропетровщині пошкоджені будинки і транспортна інфраструктура

Під ворожими ударами опинилися Дніпро, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони.

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Російські війська уночі понад десять разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватні будинки, супермаркет, автомобіль та гараж.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджена транспортна інфраструктура. У Підгороднянській громаді понівечена приватна оселя.

На Нікопольщині російські війська цілили по райцентру та Покровській громаді. Внаслідок атак пошкоджений супермаркет.

У Вербківській громаді Павлоградського району пошкоджений приватний будинок.

Також під ударами були Миколаївська та Петропавлівська громади Синельниківського району. Там понівечені приватний будинок, автомобіль і гараж.