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Росіяни за добу атакували 34 населені пункти Херсонщини, є пошкодження

Внаслідок атак пошкоджені два приватні будинки й автомобіль. Загиблих і поранених немає.

Росіяни за добу атакували 34 населені пункти Херсонщини, є пошкодження
Автівка палає після влучання дрона у Херсоні
Фото: Ольга Чернишова

Російські військові минулої доби атакували Херсон та населені пункти Херсонської області безпілотниками, авіацією та артилерією. Під ворожим вогнем перебували 34 населені пункти регіону.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська били по житлових кварталах населених пунктів області. Унаслідок обстрілів пошкоджені два приватні будинки та автомобіль.

Загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає.

Також минулої доби зі звільнених громад Херсонщини евакуювали чотирьох людей.

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