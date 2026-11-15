Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині через російські обстріли постраждали 14 людей, серед них четверо дітей

За добу під ударами були Харків і 13 населених пунктів області.

На Харківщині через російські обстріли постраждали 14 людей, серед них четверо дітей
Наслідки атаки РФ
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема четверо дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Дергачах поранено 61-річного чоловіка. Гостру реакцію на стрес отримали дві жінки віком 54 і 56 років, дівчатка 4 і 9 років та хлопці 12 і 13 років.

Реклама

У Златополі гостру реакцію на стрес зафіксували у жінок 51 і 55 років. У селі Хотімля Старосалтівської громади поранено 60-річного чоловіка, у селищі Коротич Пісочинської громади — 67-річну жінку з гострою реакцією на стрес.

У селі Миролюбівка Лозівської громади опіки отримали двоє чоловіків віком 33 і 52 роки та 49-річна жінка.

За даними ОВА, російські війська застосували по області дві ракети, чотири безпілотники «Герань-2», один БпЛА «Молнія», чотири FPV-дрони та 81 безпілотник, тип якого встановлюють.

Внаслідок атак пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. У Харкові постраждала територія медичного закладу.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у Новій Олександрівці. В Ізюмському районі — дві складські будівлі в Балаклії та приватний будинок у Барвінковому.

У Харківському районі пошкоджені шість приватних будинків, три автомобілі та цивільне підприємство в Дергачах, медзаклад в Архангелівці, автомобіль у Момотовому та залізнична інфраструктура в Мерефі.

У Лозівському районі пошкоджень зазнали цивільне підприємство, два багатоквартирні та 15 приватних будинків, електромережі, два гаражі й приміщення пошти у Златополі.

Також за добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 119 людей. Від початку його роботи там зареєстрували 69 373 людини.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies