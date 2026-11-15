На Харківщині через російські обстріли постраждали 14 людей, серед них четверо дітей

За добу під ударами були Харків і 13 населених пунктів області.

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема четверо дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Дергачах поранено 61-річного чоловіка. Гостру реакцію на стрес отримали дві жінки віком 54 і 56 років, дівчатка 4 і 9 років та хлопці 12 і 13 років.

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У Златополі гостру реакцію на стрес зафіксували у жінок 51 і 55 років. У селі Хотімля Старосалтівської громади поранено 60-річного чоловіка, у селищі Коротич Пісочинської громади — 67-річну жінку з гострою реакцією на стрес.

У селі Миролюбівка Лозівської громади опіки отримали двоє чоловіків віком 33 і 52 роки та 49-річна жінка.

За даними ОВА, російські війська застосували по області дві ракети, чотири безпілотники «Герань-2», один БпЛА «Молнія», чотири FPV-дрони та 81 безпілотник, тип якого встановлюють.

Внаслідок атак пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. У Харкові постраждала територія медичного закладу.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у Новій Олександрівці. В Ізюмському районі — дві складські будівлі в Балаклії та приватний будинок у Барвінковому.

У Харківському районі пошкоджені шість приватних будинків, три автомобілі та цивільне підприємство в Дергачах, медзаклад в Архангелівці, автомобіль у Момотовому та залізнична інфраструктура в Мерефі.

У Лозівському районі пошкоджень зазнали цивільне підприємство, два багатоквартирні та 15 приватних будинків, електромережі, два гаражі й приміщення пошти у Златополі.

Також за добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 119 людей. Від початку його роботи там зареєстрували 69 373 людини.