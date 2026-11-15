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Сили безпілотних систем уразили понад 9,2 тисячі російських військових з початку листопада

За одну добу підрозділи СБС уразили 2279 цілей противника, зокрема 663 одиниці особового складу.

Сили безпілотних систем уразили понад 9,2 тисячі російських військових з початку листопада
Розгортання дрона «Булава» на позиції одним із екіпажів 4 батальйону 413 полку СБС «Рейд».
Фото: facebook/Іван Киричеський

Протягом 1–14 листопада підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 30 094 цілі російських військ. Серед них – 9264 російських солдати.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

Лише за минулу добу українські військові уразили 2279 цілей противника. Зокрема, 663 одиниці особового складу, з яких 217 – ліквідовано.

Також серед уражених цілей:

  • 71 точка вильоту дронів;
  • 23 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби;
  • 157 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
  • 10 бойових броньованих машин;
  • 11 артилерійських систем, зокрема дві самохідні артилерійські установки;
  • 679 укриттів і бліндажів;
  • 380 російських безпілотників типів «коптер», «крило», «Шахед» і «Гербера».

Фото: СБС

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