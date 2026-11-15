Протягом 1–14 листопада підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 30 094 цілі російських військ. Серед них – 9264 російських солдати.
Про це повідомили у Силах безпілотних систем.
Лише за минулу добу українські військові уразили 2279 цілей противника. Зокрема, 663 одиниці особового складу, з яких 217 – ліквідовано.
Також серед уражених цілей:
- 71 точка вильоту дронів;
- 23 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби;
- 157 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
- 10 бойових броньованих машин;
- 11 артилерійських систем, зокрема дві самохідні артилерійські установки;
- 679 укриттів і бліндажів;
- 380 російських безпілотників типів «коптер», «крило», «Шахед» і «Гербера».
- За минулу добу українські військові ліквідували ще 2230 російських окупантів. Також знищено десять ворожих НРК, 46 артилерійських систем та спецтехніку росіян.