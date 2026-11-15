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На Донеччині через російські обстріли поранені четверо людей

Протягом доби російські війська 14 разів атакували населені пункти області.

На Донеччині через російські обстріли поранені четверо людей
Фото: Вадим Філашкін/Донецька ОВА

Упродовж минулої доби російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Поранені четверо людей: троє у Слов’янську та одна людина у Краматорську.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Слов’янську внаслідок чотирьох ударів FPV-дронами поранені троє людей. Також знищена господарська споруда, пошкоджені крамниця, торговий павільйон і паркан приватного будинку.

По Краматорську російські війська вдарили п’ятьма керованими авіабомбами. Одна людина дістала поранення. Пошкоджені шість багатоповерхових будинків і приміщення благодійного фонду.

У Новодонецькому пошкоджені адміністративна будівля та багатоповерхівка. По Дружківці росіяни завдали ударів трьома керованими авіабомбами та FPV-дроном.

Також за добу з лінії фронту евакуювали 323 людини, серед них – 34 дитини.

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