Росіяни атакували Білозерку дроном: є поранені

Близько 08:40 російські військові атакували безпілотником Білозерку на Херсонщині. Унаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів – 70-річна жінка та 66-річний чоловік.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
За інформацією ОВА, обоє потерпілих дістали вибухові травми та множинні уламкові поранення обличчя, тулуба й кінцівок.
Жінка та чоловік самостійно звернулися до лікарні. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.
- Російські військові минулої доби атакували 34 населені пункти Херсонської області безпілотниками, авіацією та артилерією.