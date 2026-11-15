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Росіяни атакували Білозерку дроном: є поранені

Потерпілі дістали вибухові травми та уламкові поранення обличчя, тулуба й кінцівок. 

Росіяни атакували Білозерку дроном: є поранені
Фото: Вікіпедія

Близько 08:40 російські військові атакували безпілотником Білозерку на Херсонщині. Унаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів – 70-річна жінка та 66-річний чоловік.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

За інформацією ОВА, обоє потерпілих дістали вибухові травми та множинні уламкові поранення обличчя, тулуба й кінцівок.

Жінка та чоловік самостійно звернулися до лікарні. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

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