Російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини

У Мені через атаку РФ загинули люди.

Унаслідок учорашньої російської атаки на Мену Корюківського району Чернігівської області загинули двоє чоловіків віком 42 і 45 років. За добу окупанти вдарили по енергоінфраструктурі області.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учорашні російські удари по Мені Корюківського району забрали життя двох чоловіків. Їм було 42 і 45 років. Щирі співчуття родинам", – ідеться у повідомленні.

Також відомо про пораненого 33-річного чоловіка.

Російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури. Протягом доби армія РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру області.