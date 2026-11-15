На Сумщині через російські обстріли постраждали семеро людей

Пошкоджені житлові будинки, лікарня, навчальні заклади та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Упродовж доби з ранку 14 до ранку 15 листопада на Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали семеро мирних жителів. Серед них – шестеро чоловіків і жінка, двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Глухівській громаді внаслідок влучання російського безпілотника травмувався 26-річний чоловік. У Лебединській громаді через влучання БпЛА в будинок поранення отримав 61-річний чоловік.

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У Чернеччинській громаді внаслідок удару безпілотника травмувалися чоловіки віком 60 і 53 роки, а в Миколаївській сільській громаді – 64-річний чоловік.

У Краснопільській громаді після атаки російського безпілотника 60-річний чоловік та 55-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Загалом протягом доби російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 28 населених пунктах у 15 громадах області. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Росіяни застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні й багатоквартирні житлові будинки, приміщення лікарні та навчальних закладів, автомобілі, господарські споруди, сільськогосподарська техніка й інші об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, руйнувань зазнали приватні домоволодіння у Середино-Будській громаді.

За даними ОВА, повітряна тривога на Сумщині протягом доби тривала 20 годин 20 хвилин.