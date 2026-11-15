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На Сумщині через російські обстріли постраждали семеро людей

Пошкоджені житлові будинки, лікарня, навчальні заклади та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Сумщині через російські обстріли постраждали семеро людей
Наслідки атаки РФ по Сумщині
Фото: Нацполіція України

Упродовж доби з ранку 14 до ранку 15 листопада на Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали семеро мирних жителів. Серед них – шестеро чоловіків і жінка, двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Глухівській громаді внаслідок влучання російського безпілотника травмувався 26-річний чоловік. У Лебединській громаді через влучання БпЛА в будинок поранення отримав 61-річний чоловік.

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У Чернеччинській громаді внаслідок удару безпілотника травмувалися чоловіки віком 60 і 53 роки, а в Миколаївській сільській громаді – 64-річний чоловік.

У Краснопільській громаді після атаки російського безпілотника 60-річний чоловік та 55-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Загалом протягом доби російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 28 населених пунктах у 15 громадах області. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Росіяни застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні й багатоквартирні житлові будинки, приміщення лікарні та навчальних закладів, автомобілі, господарські споруди, сільськогосподарська техніка й інші об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, руйнувань зазнали приватні домоволодіння у Середино-Будській громаді.

За даними ОВА, повітряна тривога на Сумщині протягом доби тривала 20 годин 20 хвилин.

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