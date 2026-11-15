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Росіяни масовано атакували Одещину: шестеро людей постраждали, є перебої зі світлом

Внаслідок ударів пошкоджені енергооб’єкт, адміністративна будівля, житлові будинки та дитячий заклад.

Росіяни масовано атакували Одещину: шестеро людей постраждали, є перебої зі світлом
Фото: Одеська ОВА

Уночі російські війська масовано атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області. Постраждали шестеро людей, п’ятьох із них госпіталізували. Через удар по енергооб’єкту без електропостачання тимчасово залишилися близько 41 тисячі абонентів.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Один із російських ударів припав на енергооб’єкт ДТЕК «Одеські електромережі». Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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За інформацією ДСНС України, РФ атакувала Чорноморськ. 

Також суттєво зруйнована адміністративна будівля, загорілися автомобілі, розташовані поруч. Пошкоджені газова труба, вікна та фасади житлових будинків, дитячого закладу й будівлі центру зайнятості.

За попередніми даними, шестеро людей постраждали, п’ятьох госпіталізували. Рятувальники врятували одну людину. Пожежі ліквідували.

На місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

  • 14 листопада російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Одещині. Через атаку майже 50 тисяч мешканців залишилися без електропостачання.
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