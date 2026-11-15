Росіяни масовано атакували Одещину: шестеро людей постраждали, є перебої зі світлом

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уночі російські війська масовано атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області. Постраждали шестеро людей, п’ятьох із них госпіталізували. Через удар по енергооб’єкту без електропостачання тимчасово залишилися близько 41 тисячі абонентів.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Один із російських ударів припав на енергооб’єкт ДТЕК «Одеські електромережі». Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Реклама

За інформацією ДСНС України, РФ атакувала Чорноморськ.

Також суттєво зруйнована адміністративна будівля, загорілися автомобілі, розташовані поруч. Пошкоджені газова труба, вікна та фасади житлових будинків, дитячого закладу й будівлі центру зайнятості.

За попередніми даними, шестеро людей постраждали, п’ятьох госпіталізували. Рятувальники врятували одну людину. Пожежі ліквідували.

На місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.