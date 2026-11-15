Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі: поранений чоловік

Унаслідок удару в Хортицькому районі травмований 39-річний чоловік.

Росіяни атакували інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі: поранений чоловік
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Хортицькому районі Запоріжжя. Внаслідок влучання поранений 39-річний чоловік.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, чоловік дістав уламкові поранення голови та тулуба. Попередньо, його стан оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies