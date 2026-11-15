Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Хортицькому районі Запоріжжя. Внаслідок влучання поранений 39-річний чоловік.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, чоловік дістав уламкові поранення голови та тулуба. Попередньо, його стан оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають постраждалому необхідну допомогу.