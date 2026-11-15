Російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Хортицькому районі Запоріжжя. Внаслідок влучання поранений 39-річний чоловік.
Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
За його словами, чоловік дістав уламкові поранення голови та тулуба. Попередньо, його стан оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають постраждалому необхідну допомогу.
- Уночі 15 листопада російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Попередньо, травмовані шестеро людей, серед них дворічний хлопчик. Рятувальники деблокували чоловіка з квартири.