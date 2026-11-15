На Київщині через нічну атаку РФ пошкоджені будинки, автосалон і складські приміщення

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Упродовж останньої доби російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Наслідки обстрілів зафіксували у п’яти районах, одна людина постраждала.

Про це повідомила Київська ОВА.

У Вишгородському районі пошкоджені складські приміщення, у Фастівському – приватне домоволодіння та автомобіль. Там також травмувалася одна людина.

У Броварському районі зазнали пошкоджень десять приватних будинків та автомобіль, у Білоцерківському – приватне домоволодіння.

У Бучанському районі пошкоджені два приміщення автосалону та будівля сервісного центру.

На місцях працюють відповідні служби. Вони фіксують пошкодження та надають допомогу людям.