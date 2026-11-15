На Київщині через нічну атаку РФ пошкоджені будинки, автосалон і складські приміщення

Упродовж останньої доби російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Наслідки обстрілів зафіксували у п’яти районах, одна людина постраждала.
Про це повідомила Київська ОВА.
У Вишгородському районі пошкоджені складські приміщення, у Фастівському – приватне домоволодіння та автомобіль. Там також травмувалася одна людина.
У Броварському районі зазнали пошкоджень десять приватних будинків та автомобіль, у Білоцерківському – приватне домоволодіння.
У Бучанському районі пошкоджені два приміщення автосалону та будівля сервісного центру.
На місцях працюють відповідні служби. Вони фіксують пошкодження та надають допомогу людям.
- У Вишгородському районі внаслідок вчорашньої російської атаки пошкоджені складські приміщення.