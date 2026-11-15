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У Харкові росіяни повторно атакували місце роботи рятувальників

Після першого удару безпілотником по Київському району міста російські війська завдали повторного удару FPV-дроном.

У Харкові росіяни повторно атакували місце роботи рятувальників
Фото: ДСНС України

Вранці російські війська атакували безпілотником Київський район Харкова. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти завдали повторного удару FPV-дроном.

Про це повідомила ДСНС України.

Унаслідок повторної атаки пошкоджено пожежний автомобіль. Особовий склад не постраждав, оскільки на момент удару рятувальники перебували в укритті.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про влучання ударного БПЛА в дах автобуса у Київському районі. Попередньо, постраждалих немає.

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