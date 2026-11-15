У Харкові росіяни повторно атакували місце роботи рятувальників

Вранці російські війська атакували безпілотником Київський район Харкова. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти завдали повторного удару FPV-дроном.
Про це повідомила ДСНС України.
Унаслідок повторної атаки пошкоджено пожежний автомобіль. Особовий склад не постраждав, оскільки на момент удару рятувальники перебували в укритті.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про влучання ударного БПЛА в дах автобуса у Київському районі. Попередньо, постраждалих немає.
- Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема четверо дітей.