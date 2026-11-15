Російський дрон влучив у житловий будинок у Кропивницькому

У Кропивницькому російський безпілотник влучив у житловий будинок. Унаслідок атаки постраждали троє людей.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"У Кропивницькому ворожий дрон влучив у житловий будинок (...) Через ворожу атаку в Кропивницькому постраждали троє людей", – повідомив Райкович.
За його словами, одного чоловіка доправили до лікарні, ще двоє відмовилися від госпіталізації. Деталі атаки з’ясовують.
- У ніч на 15 листопада російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури на Кіровоградщині. Внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях.