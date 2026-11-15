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Російський дрон влучив у житловий будинок у Кропивницькому

Попередньо, постраждали троє людей.

Російський дрон влучив у житловий будинок у Кропивницькому

У Кропивницькому російський безпілотник влучив у житловий будинок. Унаслідок атаки постраждали троє людей.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"У Кропивницькому ворожий дрон влучив у житловий будинок (...) Через ворожу атаку в Кропивницькому постраждали троє людей", – повідомив Райкович.

За його словами, одного чоловіка доправили до лікарні, ще двоє відмовилися від госпіталізації. Деталі атаки з’ясовують.

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