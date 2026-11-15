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Військові: На Харківському напрямку росіяни намагалися проникнути вглиб оборони ЗСУ

Ворог продовжує спроби інфільтрації на Куп'янському та Великобурлуцькому напрямках.

Військові: На Харківському напрямку росіяни намагалися проникнути вглиб оборони ЗСУ
Фото: DeepState

На сході Харківської області російські війська намагалися інфільтрувати особовий склад углиб українських оборонних порядків на Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках. Водночас 14 листопада штурмових дій на цих ділянках противник не проводив.

Про це повідомило Угруповання об’єднаних сил.

"На Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках противник штурмових дій не проводив. Сили оборони активно протистоять намаганням ворога інфільтрувати особовий склад у глибину наших оборонних порядків", – ідеться у зведенні.

Натомість на Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти протягом минулої доби намагалися штурмувати позиції українських військових поблизу Тихого, а також у напрямку Охрімівки, Графського та Миколаївки. Сили оборони відбили ці атаки.

В УОС зазначили, що українські підрозділи продовжують завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажуючи противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

  • Російські війська посилюють наступальні дії на Добропільському та Костянтинівському напрямках. За останні два дні, 13 і 14 листопада, окупанти здійснили там 58 атак. 
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